Il Consiglio d'Europa accusa la polizia svizzera: ''Troppi maltrattamenti''

‘’Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt, organo del Consiglio d'Europa) ha criticato i Cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo e Vallese in un rapporto pubblicato pochi giorni fa. Il Cpt denuncia diverse accuse di maltrattamenti fisici e uso eccessivo della forza da parte delle polizie, oltre a una sovrappopolazione carceraria’’. Lo scrive il sito di informazione Swissinfo facendo riferimento alla visita del comitato nelle carceri e nelle stazioni di polizia elvetiche.

Secondo il Cpt, le raccomandazioni emesse durante la visita precedente - nel 2021 - ''non sono state seguite e la situazione è peggiorata''. Il testo evidenzia che principalmente i cittadini stranieri subiscono trattamenti come colpi di manganello, pugni, calci e morsi di cani durante gli arresti.

‘’I Cantoni interessati – rileva Swissinfo - hanno risposto a queste accuse assicurando di non tollerare alcun maltrattamento, insulti o ingiurie a carattere razzista da parte degli agenti di polizia e di detenzione, e che gli abusi sono sistematicamente denunciati.