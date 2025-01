“La ricerca del limite. Ragione e Libertà”: la rassegna prosegue con un incontro sulle nuove tecnologie

Avviato lo scorso 29 novembre con monsignor Antonio Staglianò, vescovo, teologo e presidente della Pontificia Accademia di Teologia, il ciclo di conferenze filosofiche “La ricerca del limite. Ragione e Libertà” prosegue con un nuovo appuntamento di prestigio.

La rassegna voluta da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli propone dunque una seconda tappa a Domodossola, presso la ex Cappella Mellerio alle 18.00 di venerdì 24 gennaio. Titolo dell'incontro è “La sfida delle nuove tecnologie: il problema dell’alterità nella digital matrix”; ad approfondire la tematica sarà Markus Krieke, professore ordinario di filosofia moderna ed etica sociale presso la facoltà di teologia di Lugano, membro dell’Accademia Europea delle Scienze e delle Arti e del Comitato scientifico italiano della Fondazione Konrad Adenauer, nonché Senior Fellow del Centro Tocqueville-Acton.

Le nuove tecnologie stanno radicalmente cambiando gli ambienti sociali della nostra vita, attraverso un re-design delle nostre relazioni, del mondo del lavoro, della politica, dell’economia, della finanza. Hanno delle ripercussioni su come percepiamo noi stessi e la nostra libertà. Crescente è la preoccupazione dell'essere umano, in riferimento al proprio ruolo, in un mondo che non distingue più tra “natura” e “tecnologia”. Le convinzioni etiche si lasciano ancora orientare dalla grandezza della dignità umana? Le nostre società sempre più trasformate in “digital matrix” avranno ancora spazio per l’altro – umano o divino – oppure finiranno per “espellerlo” definitivamente?

Anche per il secondo appuntamento si cercherà di dare risposta a domande importanti, che sono elemento fondante di questa inedita rassegna culturale. Obiettivo è promuovere una profonda riflessione filosofica, in compagnia di un relatore di fama internazionale, richiamando l’attenzione sul bisogno di riflettere su alcuni grandi temi della nostra contemporaneità.

L'ingresso all'incontro è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Seguirà una cena conviviale in compagnia di Markus Krieke, in programma alle 20.00: è possibile partecipare previa prenotazione alla segreteria della Fondazione Paola Angela Ruminelli, chiamando il numero 392 2082902.