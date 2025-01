Bando Alessi, 17.940 euro a nove associazioni del territorio

Sono stati pubblicati gli esiti del Bando Alessi 2024 promosso dalla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico. L’obiettivo del Fondo Giovanni Alessi Anghini, promotore del bando, è quello di sostenere iniziative e progetti di utilità sociale promossi da enti no profit del territorio del Vco. Scopo secondario del fondo è altresì quello di promuovere la cultura della solidarietà all’interno di Alessi Spa. Pertanto, i progetti da finanziare sono individuati tra quelli proposti da persone che lavorano o hanno lavorato direttamente per Alessi Spa, in particolare tra quelli in cui essi siano direttamente coinvolti in qualità di sostenitori, volontari o promotori.

I contributi totali erogati sono pari a 17.940 euro, suddivisi tra diverse realtà: 1000 euro all’Asd Azzurra Basket Vco per il progetto “La sede Azzurra prende vita”; 3000 euro all’Asd Ghiffa F.C. per la riqualificazione dell’impianto di irrigazione del campo sportivo; 2000 euro all’Asd Gravellona Vco per il progetto “Sicurezza sulle strade”; 3000 euro all’associazione Alternativa A…Onlus per il progetto “Nei quartieri, con i quartieri: spettacoli, cultura e socialità”; 940 euro ad Agio (Associazione Genitori Italiani e Oltre) per il progetto “La musica delle emozioni”; 1000 euro a Omegna Pallavolo 1988 Asd per il progetto “Politiche Safeguarding Omegna pallavolo”; 2000 euro a Pallanzeno 1994 Asd per il progetto “Csi Pallanzeno e quartiere di Villa Peep”; 2000 euro a Sport Project Vco Asd per il progetto “Think Pink”; 3000 euro alla squadra Aib e Pc di Germagno Odv per il progetto “Capanno ricovero attrezzi”.