Orizzonte Piana di Vigezzo: una nuova frontiera del turismo tra Alto Piemonte e Lombardia

Sarà presentata il 1º dicembre 2025 alle ore 11.00, nella prestigiosa cornice della Sala Pirelli del Consiglio della Regione Lombardia, l’iniziativa “Orizzonte Piana di Vigezzo: nuove prospettive turistiche tra l’Alto Piemonte e la Lombardia”, un progetto innovativo pensato per rilanciare la Val Vigezzo come destinazione d’eccellenza nel panorama alpino.

Promosso da V&F in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Valle Vigezzo, il progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare un modello di turismo autentico, esperienziale e sostenibile, capace di generare valore economico, culturale e sociale per le comunità locali, rafforzando al contempo l’identità naturale e culturale del territorio.

Un turismo che unisce tradizione, natura ed economia locale

Le azioni previste puntano alla valorizzazione delle eccellenze naturali, enogastronomiche e artigianali dell’Ossola, oltre alla creazione di itinerari turistici integrati con la Lombardia e l’intero arco alpino. L’obiettivo è offrire ai visitatori percorsi esperienziali che combinino paesaggi unici, tradizioni secolari e cultura locale.

Al centro del progetto vi è anche la volontà di consolidare una rete di collaborazione tra istituzioni pubbliche, operatori del settore e realtà territoriali, con l’intento di creare sinergie in grado di sostenere la crescita del turismo locale e rafforzare l’immagine della Piana di Vigezzo a livello nazionale e internazionale.

La presentazione ufficiale: confronto e opportunità

La conferenza di Milano rappresenterà un importante momento di dialogo tra istituzioni, stakeholder turistici e culturali. Durante l’evento verranno illustrate le linee strategiche del progetto, gli obiettivi di sviluppo e le iniziative pensate per attrarre un turismo sostenibile, inclusivo e rispettoso dell’ambiente.

Spazio anche alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale: i partecipanti potranno conoscere e degustare alcune eccellenze tipiche dell’Ossola, ribadendo così il ruolo fondamentale della filiera locale nella promozione del territorio.

Uno sguardo al futuro: la Piana di Vigezzo come destinazione d’eccellenza

“Orizzonte Piana di Vigezzo” si colloca all’interno di una più ampia strategia di promozione culturale e territoriale, mirata a consolidare la valle come punto di riferimento per un turismo ricercato e sostenibile. Il progetto punta a stimolare la crescita economica e sociale del territorio, valorizzando paesaggi, tradizioni, arte e storia con un approccio attento alla tutela e alla qualità dell’ambiente.