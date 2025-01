In Prima Categoria attesa per il big-match tra Gravellona San Pietro e Bagnella

Almeno un big-match a giornata in Prima Categoria, stavolta sono due. La partita principale è senza dubbio il derby a tinte arancionere tra Gravellona San Pietro e Bagnella, in programma al “Lucchini” data l’indisponibilità dello stadio “Boroli”, danneggiato dalle intemperie nel periodo natalizio. Le due squadre sono in un ottimo periodo di forma: la capolista Gravellona viene da cinque vittorie consecutive e nell’ultimo turno ha domato la Virtus Villa al “Poscio”, il Bagnella terzo in classifica ha un andamento un po’ più altalenante, ma domenica scorsa ha inflitto un severo 4-0 alla Quaronese. All’andata finì con un salomonico pareggio per 1-1.

Potrebbe essere una buona occasione per il Piedimulera per staccarsi in vetta, ma per farlo deve innanzitutto superare la Quaronese nella sua tana. I vercellesi arrivano dalla batosta di Bagnella, ma in casa loro sono molto più temibili. I gialloblù di Poma nelle ultime cinque uscite hanno fatto bottino pieno, e vogliono vendicarsi della sconfitta a tavolino subita un girone fa (sul campo finì 3-3).

Sfida tra deluse al “Brocca” di Cannobio. La Cannobiese è quarta in classifica a meno cinque dalle due capolista, la Virtus Villa è addirittura a meno otto, anche se con una partita in meno: se la vittoria finale appare lontana per entrambe, c’è comunque un posto playoff da conquistare. I biancorossi sono reduci dallo 0-0 di Carpignano, dopo quattro vittorie consecutive, mentre gli ossolani hanno perso in casa contro il Gravellona. All’andata rotondo successo in trasferta per i lacuali: 3-0.

Ghiotta occasione per la Varzese, reduce dall’importantissima vittoria di Fondotoce: al Comunale di Cosasca arriva il fanalino di coda Valduggia, compagine in netta difficoltà e reduce da sei sconfitte consecutive, che l’hanno relegata in ultima posizione. I sei punti di ritardo dei vercellesi dalla penultima piazza assomigliano già a una condanna, ma gli uomini di Chiaravallotti non si fidano e vogliono portarsi a casa tre punti che sarebbero fondamentali. Pirotecnico 5-3 per i divedrini nella partita di andata.

Partita tosta domenica per Fondotoce di Sena, atteso da un Momo in piena lotta per un piazzamento playoff. I novaresi hanno espugnato domenica scorsa il terreno dell’Agrano, mentre i neroverdi hanno perso un match sanguinoso in casa con la Varzese, e sono a digiuno di vittorie da ben cinque turni. La sfida dello scorso settembre terminò con uno scoppiettante 4-2 per i biancorossi.

Appaiato al Fondotoce a quota sedici punti troviamo il Vogogna, reduce dal buon pareggio di Serravalle. I verdi di Castelnuovo stanno risalendo la classifica e avvicinando la zona salvezza, domenica ospiteranno il Carpignano, squadra sempre molto insidiosa ma che ha raccolto solo tre punti nelle ultime quattro uscite. Vittoria 3-1 dei sesiani nella gara di andata.

Infine l’Agrano, protagonista di un momento difficile (un solo successo nelle ultime otto partite) e scivolato in penultima posizione dopo la sconfitta interna col Momo di sette giorni fa. Gli omegnesi renderanno visita al Romagnano, altra compagine invischiata nella lotta salvezza, con un ruolino di marcia simile agli omegnesi: un solo successo negli ultimi sette incontri. Al “Liberazione” quattro mesi fa finì 1-1.

Le partite:

Romagnano - Agrano; Gravellona San Pietro - Bagnella; Vogogna - Carpignano; Momo - Fondotoce; Quaronese - Piedimulera; Sizzano - Serravallese; Varzese - Valduggia; Cannobiese - Virtus Villadossola