Giubileo dei Giovani: con la diocesi di Novara un pellegrinaggio a Roma dedicato ai ragazzi

La diocesi di Novara organizza un pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo, dedicato in modo particolare ai giovani. Il viaggio è in programma dal 27 luglio al 3 agosto e si rivolge a ragazzi dalla terza media fino ai 30 anni (nati tra il 2008 e il 1995).

Il programma prevede la partenza il 27 luglio alle 22.00 da diversi luoghi della diocesi. Il 28 luglio l’arrivo a Roma: dopo la sistemazione negli alloggi, è in programma la celebrazione diocesana e diverse attività. Dal 29 luglio al 3 agosto tanti appuntamenti del Giubileo con attività con il proprio gruppo diocesano. Nel pomeriggio del 3 agosto la partenza da Roma.

Sono disponibili tre diversi pacchetti: il primo ha un costo di 450 euro e comprende il viaggio in pullman, ticket settimanale per trasporto pubblico, kit del pellegrino e degli italiani, assicurazione, alloggio in parrocchia o palestra e pasti dalla cena del 28 luglio al pranzo del 3 agosto. Il secondo pacchetto ha un costo di 250 euro e comprende tutto ciò che è previsto dal primo pacchetto ad esclusione del viaggio in pullman (dedicato ai gruppi che arrivano o partono dalla settimana del Giubileo in autonomia). Infine, un pacchetto da 130 euro comprensivo di ticket per 72 ore di trasporto urbano, kit del pellegrino e degli italiani, assicurazione, alloggio per una notte e pasti dalla cena del 1° agosto al pranzo del 3 agosto.

Le iscrizioni devono essere effettuate sull’apposito portale online Segresta entro e non oltre il 17 marzo. L’acconto deve essere versato entro il 17 marzo (250 euro per il primo pacchetto, quota intera per gli altri due), mentre il saldo entro il 30 aprile. Per ulteriori informazioni rivolgersi a giubileo.giovani@diocesinovara.it.