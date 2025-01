Insediato il nuovo comitato direttivo Upi: il Piemonte al lavoro per il rilancio delle province

Si è insediato ufficialmente a Roma il nuovo comitato direttivo dell’Unione Province Italiane (UPI), guidato dal presidente nazionale Pasquale Gandolfi.

Ventisette i presidenti delle Province che affiancheranno Gandolfi nel mandato, con l’obiettivo di affrontare le numerose sfide che attendono gli enti provinciali.

A rappresentare il Piemonte, Luca Robaldo, presidente facente funzioni di UPI Piemonte e della Provincia di Cuneo, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo.

“L’insediamento del Comitato Direttivo – dichiara Robaldo – segna l’inizio di un percorso di confronto serrato con il Governo e il Parlamento, per affrontare temi cruciali come il superamento della legge Delrio, la revisione del Testo Unico degli Enti Locali e, soprattutto, il ripristino delle risorse e del personale necessari a garantire servizi essenziali come strade e scuole. Le Province, troppo spesso dimenticate, devono tornare a essere protagoniste dello sviluppo locale e della tutela dei diritti dei cittadini”.

Nel corso della riunione, il Presidente Gandolfi ha ribadito l’urgenza di avviare un dialogo strutturato con le istituzioni e le forze politiche, economiche e sociali del Paese. “Solo attraverso una riforma seria e condivisa – prosegue Robaldo – potremo porre le basi per un sistema di governo locale più equo, sostenibile e funzionale alle esigenze dei territori”.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla legge finanziaria e alla delega fiscale, strumenti centrali per il futuro delle Province. “Nutriamo preoccupazioni sulle prospettive di finanziamento degli Enti Locali – conclude Robaldo – ma rimaniamo fiduciosi che, con il lavoro dell’UPI e il dialogo istituzionale, riusciremo a tutelare il ruolo delle Province e a garantire servizi efficienti e adeguati ai nostri cittadini”.

L’UPI Piemonte, con il contributo del Presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino e del Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, conferma il proprio impegno nel contribuire al dibattito nazionale e nel promuovere il protagonismo dei territori, in un’ottica di crescita sostenibile e strutturata per il futuro.