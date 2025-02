A Pallanzeno un pranzo solidale per costruire una scuola in Africa

È in programma per il 2 febbraio una polentata solidale organizzata dall'associazione Centro Aiuti per l’Etiopia al centro sociale di Via Caduti 1 a Pallanzeno. Il costo è di 25 euro e comprende polenta, spezzatino e gorgonzola. Gli organizzatori fanno inoltre sapere che sono gradite torte da condividere a fine pasto a seguire il rito del caffè preparato da due ragazze etiopi. Info e prenotazioni a Raffaella 339-5830687 oppure Fabrizio 328-8390123.

La serata servirà per contribuire ad un progetto del Centro Aiuti per l'Etiopia per permettere a 1200 bambini l'accesso all'istruzione primaria. Un' iniziativa denominata "Una scuola per il futuro a Gofa in Etiopia" in memoria di Davide Rapetti, un padre adottivo di Brescia morto nel 2022. Davide e Alessandra hanno adottato Delina anni fa. “Davide non c'è più ma la sua memoria è sempre viva - spiega Raffaella Romeggio, una mamma adottiva di Villadossola volontaria del Centro Aiuti - . E' un progetto che ci sta a cuore. Abbiamo conosciuto Davide. La sua generosità, il suo coraggio e l'altruismo vivono in un progetto concreto del Centro Aiuti per 'Etiopia, un faro di speranza per i bambini di Gofa, che altrimenti non avrebbero accesso all'istruzione”. L'opera prevede la realizzazione di due plessi da quattro aule ciascuno. Uno di questi due plessi verrà intitolato alla memoria di Davide.