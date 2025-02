L'ospedale celebra il patrono San Biagio

Il 3 febbraio nella cappella dell'ospedale di Domodossola sarà celebrata alle 15.30 la messa in occasione della festa di San Biagio, patrono dell’ospedale stesso. Seguirà la tradizionale benedizione della gola. Durante la celebrazione si pregherà in particolare per i malati ricoverati in ospedale, per i medici, gli operatori sanitari e i volontari che prestano servizio nel nosocomio domese.