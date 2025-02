Rvl La Radio a Sanremo: dietro le quinte del Festival

Rvl La Radio anche quest’anno si prepara a partire per Sanremo, per partecipare al settantacinquesimo Festival della Canzone Italiana. L’emittente verbanese ha ottenuto l’accredito per seguire dalla sala stampa riservata alle radio (con criteri sempre più selettivi) le conferenze stampa dei presentatori, dei cantanti in gara e degli ospiti.

Non solo: il direttore artistico Piero Pratesi farà parte anche della giuria che contribuirà a decretare i vincitori di questa edizione che vede il ritorno della direzione artistica di Carlo Conti. Rvl La Radio (in fm e Dab+, in streaming su rvl.it o tramite la app gratuita disponibile su tutti gli store) sarà sempre aggiornata sul festival e sui retroscena dell’edizione 2025, che sta già facendo molto parlare di sé. Per tutte le informazioni: 3355627423.