Ars.Uni.Vco si trasferisce all'Unione Montana delle Valli dell'Ossola

Dal primo gennaio la sede dell'Ars.Uni.Vco E.t.s dal Collegio Rosmini si è trasferita in via Romita 13 bis, nell'edificio in cui ha sede l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola. La concessione di una sala al secondo piano da parte dell'Unione Montana è a titolo gratuito. Una decisione presa dall'Unione in quanto si tratta di concedere spazi ad un ente senza scopo di lucro.

Inoltre l'Unione ha rilevato che Ars Uni Vco persegue finalità civiche, solidaristiche e sociali promuovendo lo sviluppo della cultura, della formazione superiore e specialistica, degli studi universitari e post-universitari e della ricerca, soprattutto nel campo delle scienze economico-sociali, turistiche ed ambientali, delle scienze montane e delle scienze sanitarie, nel Verbano Cusio Ossola, nelle Terre Alte dell’area alpina.

L'Ars Uni Vco verserà solo un canone forfettario di 4 mila euro come rimborso spese per il riscaldamento. L'associazione utilizzerà saltuariamente anche la sala teatro ad una tariffa forfettaria.