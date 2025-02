Nuovi orari per l’assistenza sanitaria integrativa e protesica a Domodossola

A partire dal 3 febbraio 2025, il Distretto Sanitario di Domodossola introdurrà nuovi orari per l’assistenza sanitaria integrativa e protesica, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.

Gli sportelli per l'accesso diretto al servizio saranno aperti il martedì dalle 8,30 alle 12,30, il mercoledì dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 15,45, e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Per chi preferisce prenotare un appuntamento, sarà possibile farlo telefonando il lunedì e il giovedì dalle 8,30 alle 12,30, o inviando una email all’indirizzo integrativa.do@aslvco.it.

Per l’assistenza telefonica, i cittadini potranno contattare il Distretto al numero 0324-491644, il lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e il giovedì dalle 8,30 alle 12,30. Inoltre, per gli ausili per assorbenza, l’assistenza telefonica sarà disponibile il venerdì dalle 8,30 alle 12,30.