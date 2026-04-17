Giornata nazionale per la donazione e trapianto di organi: un evento formativo per il personale dell'Asl Vco

Domenica 19 ricorre la giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti. Per l’occasione, l’Asl Vco ha organizzato un evento formativo dal titolo “La cultura della donazione per la medicina dei trapianti”, che si terrà sabato 18 aprile al teatro Il Maggiore di Verbania.

L’evento, che coinvolge il personale sanitario, ha come obiettivo quello di evidenziare l’importanza della donazione, base fondamentale perché possa aver vita in modo solido e strutturato la medicina dei trapianti, che spesso per numerose patologie costituisce il migliore e più efficace percorso di cura in termini di salute e riabilitazione sociale.

La direzione generale dell’Asl Vco ha attribuito le funzioni di coordinatore ospedaliero delle donazioni e dei prelievi di organi e tessuti e di referente per l’attività di registrazione delle dichiarazioni di volontà alla donazione al dottor Fabrizio Lodo, direttore del reparto di anestesia e rianimazione dell’Asl stessa.

Il direttore generale Francesco Cattel dichiara: “Ringrazio la dottoressa Fiore per l’attività svolta in questi anni a favore delle donazioni di organi e auguro al dottor Lodo, nuovo coordinatore ospedaliero, i migliori risultati nel campo della donazione degli organi. Inoltre rinnovo a tutti i cittadini l’invito ad esprimere la propria volontà alla donazione attraverso le varie modalità che la legge italiana consente (tessere Aido, sportelli Asl, sportelli anagrafe comunale) affinché nelle situazioni di potenziale donazione non si perda l’opportunità di offrire la speranza di vivere ai numerosi pazienti ancora in attesa di un trapianto di organi e tessuti”.