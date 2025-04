Maltempo, danni all'agricoltura in Piemonte: l'assessore Marnati incontra l'Aipo

Le esondazioni degli scorsi giorni hanno provocato numerosi danni alle strutture idrauliche del territorio oltre che mettere in grande difficoltà gli agricoltori che rischiano di vedere distrutto il loro lavoro nell’arco di pochissimo tempo. Per questo, su richiesta avanzata da Coldiretti, l’assessore regionale all’ambiente Matteo Marnati incontrerà Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, che cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggior bacino italiano, per la messa in sicurezza e la progettualità degli interventi da compiere per la salvaguardia e la tutela del reddito agricolo, nonché per l'incolumità delle popolazioni del territorio nel prossimo futuro.

“Si tratta di incontro fondamentale per il nostro territorio – sottolineano il presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il direttore Luciano Salvadori –. I danni provocati dal maltempo degli scorsi giorni hanno messo in ginocchio i nostri produttori e per questo abbiamo premuto sulle istituzioni per trovare il modo di incontrarsi intorno ad un tavolo per programmare quelli che saranno i prossimi passi da compiere per evitare che queste problematiche possano ripresentarsi in futuro”.