Concorso per il reclutamento di nuovi marinai: posti disponibili anche sul lago Maggiore

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indetto tre bandi di concorso per il reclutamento di 96 persone, che saranno assunte a tempo pieno e determinato, tra i 3 e gli 8 mesi, presso la direzione di esercizio della navigazione lago di Garda della gestione governativa navigazione laghi Maggiore, di Garda e di Como.

I bandi sono stati pubblicati sul sito del ministero dei trasporti e sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPa. I primi due bandi prevedono, rispettivamente, il reclutamento di 54 e 30 marinai, mentre il terzo offre 12 posti per “operatore generico”.

Per tutti e tre i concorsi sono richiesti i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, aver compiuto il 18esimo anno di età, godere di diritti civili e politici, possedere l’idoneità fisica all’impiego, non essere esclusi dall’elettorato politico attivo né licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego in una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l'assunzione mediante documenti falsi o viziati da nullità insanabile e non avere riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

Chi volesse partecipare al concorso, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di primo grado, ma anche essere in grado di nuotare e vogare.

Le domande di partecipazione al bando possono essere inviate esclusivamente per via telematica tramite il portale di reclutamento inPa. È necessario essere in possesso di credenziali Spid, carta d’identità elettronica, Cns oppure eIdas. Le domande devono essere inviata entro e non oltre il 7 febbraio.

Il concorso, per tutti e tre i bandi, prevede un esame preliminare di idoneità al nuoto e alla voga, seguito da una prova scritta e una prova orale. Al termine delle prove sarò redatta una graduatoria finale. Le date delle prove saanno comunicate tramite il portale in Pa con almeno 15 giorni di anticipo.