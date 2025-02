All'oratorio di Villadossola i ragazzi delle superiori studiano insieme

Anche i ragazzi che frequentano le scuole superiori da questa settimana hanno la loro aula studio in Oratorio a Villadossola: la Parrocchia ha infatti attivato un nuovo servizio rivolto agli studenti a partire dalla classe seconda delle superiori.

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18 potranno recarsi in oratorio e studiare insieme, aiutarsi nei compiti o ripetere le lezioni. I più grandi potranno supportare i più piccoli e aiutarli nelle materie. "Si tratta di un luogo dove i ragazzi si posso ritrovare per studiare insieme e supportarsi - spiegano dall'Oratorio - Un'iniziativa nata anche per mantenere l’oratorio sempre aperto nel pomeriggio".