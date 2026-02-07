Ripristino della dogana a Paglino: si è riunito il tavolo tecnico delle istituzioni

Si è riunito a Paglino, nel comune di Trasquera, un tavolo di lavoro dedicato alle criticità per lo spostamento della Dogana da Iselle a Paglino. Un momento di confronto importante che ha visto la partecipazione delle autorità competenti, dei responsabili della guardia di finanza, il responsabile dell’Agenzia delle Dogane, i responsabili dell’Agenzia del Demanio, un ingegnere Anas, i tecnici della regione Piemonte, il sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte Alberto Preioni, un rappresentante del comune di Gondo, quelli della manutenzione della strada del Sempione da parte Svizzera, il sindaco di Varzo Bruno Stefanetti, il sindaco e il vicesindaco di Trasquera Geremia Magliocco e Giorgio Galbiati.

L’incontro è stato utile per ''avviare un percorso condiviso e definire le tempistiche per il ripristino della dogana di Paglino'', per la sistemazione della pensilina al confine, la messa in sicurezza del rio che segna la linea di confine e la risoluzione delle principali criticità dell’area, la ristrutturazione dell’edificio per ricavare gli uffici necessari per lo svolgimento dei controlli doganali.

Soddisfatto il sindaco Magliocco: “Per noi è un passo concreto per tutelare sicurezza, decoro e funzionalità di un punto strategico per il nostro territorio. Siamo certi che ogni ente farà la parte che gli compete, così finalmente potremo avere un ingresso decoroso da dimostrare a chi entra in Italia proveniente dalla Svizzera”.