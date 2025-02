Anche il distretto turistico dei laghi alla fiera internazionale Bit

Dal 9 febbraio all'11 febbraio il Distretto Turistico dei laghi, monti e valli dell’Ossola sarà presente alla 40esimaedizione di Bit Borsa Internazionale del Turismo, all'interno dello stand della regione Piemonte (Pav. 11P - Stand S23-S41-T24-T42). Quest'anno la manifestazione si terrà presso Fiera Milano Rho, quartiere fieristico tra i più moderni e all’avanguardia d’Europa, teatro dei principali eventi a livello nazionale e internazionale. Bit si riconferma uno dei punti di riferimento per l’industria del turismo in Italia: qui, l’Atl dei laghi presenterà tutte le novità della stagione turistica 2025 e, presso il desk istituzionale, il ventaglio delle sue pubblicazioni volte a promuovere tutto il territorio di competenza.

All'interno dell'area eventi dello stand regionale, domenica 9 febbraio alle ore 14.15 si terrà anche un momento a cura del distretto dal titolo "Soul Gardens - Ville e giardini, paesaggi dell'anima per il turismo sostenibile e consapevole", un excursus sull'affascinante mondo del cosiddetto “garden tourism contemporaneo” tra lago Maggiore, lago d'Orta e valli dell'Ossola, un viaggio tra ville e giardini del cuore in una dimensione intimistica, ideale per comprendere appieno lo straordinario patrimonio naturalistico e culturale del Piemonte, in un’ottica più che mai attuale di turismo lento, sostenibile e consapevole.