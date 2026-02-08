Un servizio di baby parking all'ex scuola dell'infanzia di Cosasca

Il comune di Trontano intende attivare un servizio di baby parking nell'edificio delle scuole di Cosasca. L'amministrazione ha approvato il progetto per ristrutturare la parte dello stabile che ospitava i locali dell’ex scuola dell’infanzia di Cosasca, che era rimasta attiva fino all'anno scolastico 2023-2024.

L'amministrazione ha predisposto un progetto che prevede un importo di lavori di 65mila euro. Per la copertura della spesa il comune intende ricorrere a contributi statali. Sia la scuola dell'infanzia che la primaria di Cosasca attualmente non sono attive. “Con il baby parking - dice il sindaco Renzo Viscardi - vogliamo andare incontro alle esigenze delle famiglie”. Il servizio sarà poi dato in gestione a operatori privati attraverso un bando.