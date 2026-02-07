 / Attualità

Le previsioni meteo per il fine settimana

Bel tempo nel weekend

Bel tempo nel weekend. "Questa mattina il cielo sarà inizialmente soleggiato, con possibili nebbie in pianura, poi una debole perturbazione porterà un aumento della nuvolosità e qualche possibile pioggia sparsa nel pomeriggio, anche se con qualche incertezza previsionale. Domenica mattina - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - le condizioni saranno soleggiate in montagna, più grigie per nebbie o nubi basse in pianura. Dal pomeriggio l'arrivo di un nuovo fronte atlantico causerà l'aumento della nuvolosità ovunque e nuove precipitazioni diffuse, in genere deboli o al più moderate, che potranno prolungarsi anche lunedì mattina".

 

SABATO 7 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso, con possibili foschie o nebbie in pianura. Nubi in aumento nel corso della mattinata, con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio sul Piemonte meridionale e centrale; minore nuvolosità a nord. Precipitazioni: possibile qualche pioggia sparsa nel pomeriggio sul Piemonte meridionale e centrale, in particolare al confine con la Liguria. Zero termico: in calo a circa 1700 m. Venti: in prevalenza deboli variabili, con tendenza a provenire da sud in quota e da nord-est negli strati medio-bassi

 

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso sulle Alpi, più grigio per nebbie o nubi basse in pianura. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento, fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso al pomeriggio. Qualche possibile maggiore schiarita sarà possibile sul nord Piemonte. Precipitazioni: dal pomeriggio precipitazioni deboli o moderate a partire dal basso Piemonte, diffuse poi in serata su gran parte della regione ad eccezione di alto Novarese e VCO. Quota neve sui 1000-1100 m, leggermente inferiore sul basso Cuneese. Zero termico: in calo sui 1500 m, con valori inferiori intorno ai 1300-1400 m a sud. Venti: deboli o moderati sulle Alpi, prima meridionali, poi in rotazione da sud-est o est, deboli variabili altrove

