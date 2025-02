Un defibrillatore in dono agli Aib grazie a Fisiodelta FOTO

Grande festa sabato nella sede dell'Aib che in occasione del 50° anniversario di fondazione della squadra Anticendi Boschivi di Domodossola ha ricevuto in dono un defibrillatore di ultima generazione. Il dispositivo salvavita, sponsorizzato da Fisiodelta, sarà utilizzato durante le emergenze. Il dae è stato consegnato al caposquadra Aib Ivano Caffaro da Salvatore Ranieri. L'appuntamento si è trasformato in una grande festa con i 50 anni degli Aib sono stati festeggiati anche i 27 anni di musica e solidarietà del cantante Salvatore Ranieri che con attraverso la sua società e il suo lavoro benefico sta dotando di questo importante strumento luoghi in tutta Italia.

Per l'occasione erano presenti il presidente della Provincia Alessandro Lana, il vice presidente del gruppo Altair Michele Marinello, Altair ha infatti di recente acquisito la società Fisiodelta. Presenti inoltre il vicesindaco di Domodossola Franco Falciola, il parroco di Domodossola don Vincenzo Barone, il presidente dell'Avis ossolana Adolfo Allegranza, la direttrice tecnica e sanitaria di Fisiodelta Anna Annita Pacico, medici e fisoterapisti che operano al centro medico riabilitativo domese, l'ispettore provinciale Aib Raul Bassi,volontari Aib, volontari della Croce Rossa, volontari Avas, alpini e donne del gruppo folk di Domodossola.

Il presidente dell'Avis Adolfo Allegranza ha approfittato dell'occasione della duplice festa per annunciare che lunedì l'Avis donerà un defibrillatore alla scuola primaria di Masera.

“E' importante che i gruppi imprenditoriali possano dare una mano e possano sostenere attività sociali – ha detto il vicepresidente di Atair Marinello – il defibrillatore è fondamentale per intervenire tempestivamente ci piace far parte della comunità concretamente. La protezione civile e gli Aib sono associazioni che da sempre si distinguono nel nostro territorio – ha proseguito Michele Marinello – a sostegno non solo nei momenti di emergenza ma anche nelle attività che il territorio svolge . Attraverso la società Fisodelta è per noi un piacere dare una mano e potenziare la dotazione degli Aib”.

Anche il presidente della Provincia Alessandro Lana e il vicesindaco di Domodossola Franco Falciola si sono soffermati sull'importanza del servizio svolto dagli Aib. Al termine caposquadra Aib Caffaro ringraziando per il dono ha comunicato che anche la raccolta fondi della squadra per l'acquisto di un soffiatore e una motocarriola, del valore di circa 8mila euro sta andando bene.