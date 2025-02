Prorogata la mostra "Il talento di padre in figlio" di Carlo e Giovanni Bossone

La selezione delle opere di Carlo Bossone e del suo primo allievo nonché figlio, Giovanni Bossone potranno essere ammirate fino al 22 febbraio: l’esposizione “Il talento di padre in figlio” è stata infatti prorogata ed è ancora possibile visitarla all’Atelier Carlo Bossone a Domodossola. La mostra, inaugurata lo scorso 7 dicembre con un folto pubblico, mette in risalto il talento bossoniano che, partito da Carlo, il capostipite, si è magnificamente trasferito al figlio Giovanni, purtroppo prematuramente scomparso nel 1985 a soli 54 anni, con una capacità di apprendimento davvero sorprendente.

Carlo Bossone è certamente il pittore impressionista più noto dell’alto Piemonte. Nella sua carriera, in cui ha dipinto oltre 2000 opere, ha saputo spaziare dalle montagne al mare, dagli ambienti ai ritratti con una destrezza sorprendente trovando eccellenza in ogni opera.

Giovanni, terzogenito e primo allevo di Carlo, apprende presto le nozioni di pittura dal padre ed altrettanto repentinamente dimostra una capacità artistica eccellente avendo così assorbito in toto le doti del padre. Si diletta sin da giovanissimo anche lui alla pittura ed alle campagne “en plen air” e negli anni ‘70 decide di lasciare il lavoro da camionista, che svolgeva con il fratello Davide, per dedicarsi unicamente alla pittura, con risultati soddisfacenti.

Entrambi hanno esposto le loro tele nelle più importanti gallerie italiane, soprattutto nelle città del nord ed hanno così proseguito per tutta la vita l’attività pittorica. Paesaggi, ritratti e nature morte, nello stile bossoniano per eccellenza, nella capacità di dare volume, luminosità e soprattutto sensibilità a tutte le fasi della vita quotidiana e al mondo che ci circonda: sono questi i temi tratti nella mostra “Il talento di padre in figlio”, che è stata prorogata fino al 22 febbraio.

È possibile visitare la mostra nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30. Per informazioni e richieste di visite fuori orario è possibile contattare via WhatsApp il numero 347 7109233 o l’indirizzo comitatobossone2021@gmail.com.