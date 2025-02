Sport e paesaggio: la Mezza Due Laghi si prepara a tornare il 2 marzo

Un appuntamento per gli appassionati di corsa e per chi ama la bellezza dei nostri laghi: domenica 2 marzo 2025, alle 10:00, prende il via la 26esima edizione della mezza due laghi. Dopo l’annullamento dello scorso anno per maltempo, la manifestazione torna con tante novità e conferme, portando il pubblico alla scoperta di uno dei percorsi più suggestivi del Vco.

L’evento si distingue come il più longevo del territorio, avendo in passato preso il nome di “Maratonina del Vco” grazie all’impegno della storica società A.s.d. Gravellona Vco. Oggi, con la gestione di Sport Pro-Motion a.s.d., l’obiettivo è di aprire ufficialmente la stagione podistica del Vco, con una corsa che unisce sport e turismo.

Gli atleti potranno scegliere tra la classica mezza maratona, omologata Fidal, e una 10 km, entrambe in versione competitiva e non competitiva, per permettere a tutti di partecipare, anche senza obbligo di tesseramento o certificato medico agonistico.

Il percorso, che si snoda tra i laghi Maggiore e di Mergozzo, si presenta come veloce e spettacolare. La partenza e l’arrivo si terranno presso il Pala Cipir di Gravellona Toce, il nuovo palazzetto dello sport, che offre spogliatoi, docce e deposito borse al coperto. Il tracciato della mezza maratona toccherà il suggestivo borgo di Feriolo, costeggiando il Lago Maggiore, per poi proseguire verso Fondotoce, dove il Lago di Mergozzo accoglierà i partecipanti. I corridori attraverseranno anche i comuni di Mergozzo e Ornavasso, prima di tagliare il traguardo nuovamente al Pala Cipir.

I partecipanti alla 10 km partiranno dalle sponde del Lago di Mergozzo e arriveranno a Gravellona Toce.

"Lo scorso anno il maltempo ci ha impedito di vivere appieno l’emozione di questa manifestazione, ma quest’anno siamo pronti a regalare una giornata speciale a tutti gli atleti" – ha dichiarato Paolo Ottone, Presidente di Sport Pro-Motion a.s.d. "L’attesa è tanta, e non vedo l’ora di accogliere tutti al traguardo".

Oltre all’aspetto sportivo, la Mezza Due Laghi rappresenta un’opportunità anche per il turismo locale. Il contesto in cui si svolge l’evento è ideale per chi vuole trascorrere un weekend di svago, con un impatto positivo sulle realtà locali. Sul sito della manifestazione è disponibile una sezione dedicata all’ospitalità per chi desidera soggiornare nella zona.

Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma Endu e chi aveva già partecipato all’edizione 2024 avrà diritto a un codice per l’iscrizione gratuita. È possibile iscriversi anche in modalità tradizionale, pagando in contante presso diversi punti di raccolta come Sportway Megastore a Gravellona Toce e Novara, e Iphysio Rehab Center a Verbania, fino al 16 febbraio 2025.