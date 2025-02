Domobianca SkiAlp Vertical, trionfano Alex Oberbacher e Victoria Kreuzer

Grande spettacolo e tanto divertimento sulle piste di Domobianca 65 per l’ormai immancabile appuntamento con la Domobianca SkiAlp Vertical, giunta alla sua terza edizione. La classifica finale ha visto come vincitore Alex Oberbacher della squadra La Sportiva con il tempo di 19" 50", nuovo record di gara. Sul secondo gradino del podio sempre il La Sportiva Nadir Maguet, con il tempo di 20' 12" e terzo William Boffelli per il team Crazy con il tempo di 20' 34". Per quanto riguarda la classifica femminile, ha conquistato il gradino più alto del podio la svizzera Victoria Kreuzer del team Crazy con il tempo di 24' 16", seguita da Ilaria Veronese del corpo sportivo carabinieri con il tempo di 25' 22" e da Noemi Junod del centro sportivo esercito con il tempo di 25' 36".

“Siamo davvero soddisfatti del grande seguito che ha avuto la gara quest’anno – afferma Ivan Svilpo, organizzatore dell’evento – che in soli tre anni ha visto una crescita eccezionale anche grazie al grande lavoro di tutta la squadra organizzativa”.

Come ogni anno il binomio vincente è stato “spettacolo e divertimento”: una gara al cardiopalma che ha visto al via 136 atleti e un fiume di gente a fare il tifo sulle piste illuminate della Domobianca 365 e un post gara di musica e divertimento per tutti.