Tutto pronto per la nuova edizione della rassegna "Diffusioni teatrali"

È tutto pronto per la nuova edizione di “Diffusioni teatrali”, la rassegna organizzata dalla Compagniadellozio con l’obiettivo di “portare un’offerta di teatro professionale stabile sul territorio, rendendolo sempre più attrattivo grazie alla collocazione di eventi nei vari centri e soprattutto nelle comunità più piccole e svantaggiate nella programmazione di eventi di spettacolo dal vivo”, spiegano dalla compagnia ossolana.

Il tema di quest’anno è il “Teatro della memoria”, per ricordare l’80° anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo. “Se pensiamo ai rigurgiti antidemocratici che molta parte del mondo attraversa, con nuove guerre sulla porta di casa anche della nostra Europa, abbiamo sempre più bisogno di fare memoria del nostro passato, per costruire un futuro di pace e giustizia – raccontano gli organizzatori -. Per questo abbiamo deciso di dedicare al tema della memoria la seconda edizione di Diffusioni Teatrali. Un tema specifico è una novità per le nostre programmazioni, e individua un fil rouge utile a compiere un viaggio insieme al pubblico”.

Il progetto “Diffusioni teatrali” è realizzato grazie al contributo di Fondazione Comunitaria Vco, comune di Varzo, Associazione Culturale Ossola Inferiore, Beltrami Felice ed Edison, con la collaborazione delle Pro Loco di Domodossola e Valle Divedro, comune ed Ecomuseo di Malesco. Gli spettacoli vanno in scena in diverse location diffuse sul territorio: il Castello di Vogogna, il teatro Alveare, la Torre medievale e l’oratorio dell’Assunta a Coggia di Varzo, il cinema teatro comunale di Malesco e la chiesa dei Santi Giuseppe e Anna di Domodossola.

Questo il programma della rassegna:

10 maggio, Castello di Vogogna: “Memorie di un cavaliere”;

23 maggio, Torre medievale di Varzo: “Belladonna”;

7 giugno, chiesa di Coggia a Varzo: “Tutto me stesso – vita e martirio di don Giuseppe Rossi”;

14 giugno, Torre medievale di Varzo: “Memorie di un cavaliere”;

20 giugno, teatro comunale di Malesco: “Donne e bambini – Storie della seconda guerra mondiale”;

27 giugno, Castello di Vogogna: “Tutto me stesso – vita e martirio di don Giuseppe Rossi”;

4 luglio, teatro Alveare di Varzo: “Maramao – canzoni tra le guerre”;

12 luglio, chiesa dei SS. Giuseppe e Anna di Domodossola: “Donne e bambini – Storie della seconda guerra mondiale”.