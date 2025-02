Battaglia di Megolo, la presentazione del libro di Pietra De Blasi ha aperto le celebrazioni FOTO

Si sono aperte ieri sera a Pieve Vergonte le celebrazioni per l’anniversario della Battaglia di Megolo, che nel 1944 uno degli episodi più importanti ed eroici della Resistenza in Ossola.

Alla casa museo di Megolo è stato infatti presentato il libro ‘Il valore di una scelta’’ , la drammatica storia della deportazione dei soldati italiani nei lager nazisti, un racconto firmato da Pietra De Blasi, nativa di Alcamo ma insegnante a Castelletto Ticino e residente a Varallo Pombia. De Blasi, deceduta lo scorso novembre, ha raccontato la storia del padre e dello zio che dopo aver vestito la divisa militare nella II Guerra vennero deportato nei lager nazisti.

A raccontare il libro e la figura della insegnante siciliana è stato Giusto Beldì, responsabile dell’associazione Stella Alpina. Che ha spiegato il contenuto del libro e della mostra ‘’Gli schiavi di Hitler’’, allestita nei locali della casa museo. Una mostra che è stata vista anche in Germania e che giovedì prossimo sarà visitata degli alunni delle scuole pievesi.

Il ricavato della vendita del libro andrà per finanziare progetti scolastici che avranno lo scopo di far conoscere la Storia. ‘’Anche perché dal conoscere la Storia si parte per poter vivere in democrazia’’ ha commentato il sindaco di Pieve Vergonte, Maria Grazia Medali.

Oggi alle 21, al Centro Massari la presentazione del libro ‘’Lacrime di sale’’ della giornalista Rai, Lidia Tilotta. Domenica alle 14,30 il raduno nel piazzale davanti alla chiesa di Megolo perle celebrazioni della Battaglia e il raccoglimento al cimitero della frazione pievese, davanti alla tomba della famiglia Paietta e infine la salita al Cortavolo, dove avvenne la battaglia.