I tecnici del soccorso alpino piemontese in Ossola per il corso di mantenimento FOTO E VIDEO

Nelle giornate di ieri e di oggi si è tenuto, sulle cascate di ghiaccio nella zona dei Burki a Macugnaga, il periodico mantenimento per la qualifica di Tesa (Tecnico Soccorso Alpino), che destinata a quei tecnici particolarmente preparati ad affrontare manovre tecniche di soccorso in qualsiasi tipo di ambiente. Il Tesa è la figura che si occupa di gestire i volontari organizzando le manovre tecniche nel pieno rispetto della sicurezza per l’intera squadra coordinandosi con il capo stazione per la scelta della migliore strategia negli interventi di soccorso sanitario in ambiente impervio. I Tesa possono accedere alla selezione per tecnico di elisoccorso.

In un inverno con temperature particolarmente elevate e con le cascate spesso rese pericolose per questo motivo, le cascate di Macugnaga sono una mecca per gli “ice-climber” ed è per questo che la scuola regionale ha scelto questa location per il mantenimento dei Tesa di tutto il nord Piemonte.