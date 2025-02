Spaccio e possesso di coltelli a Domodossola: due denunce nel weekend

Una serie di controlli straordinari nel Vco sono stati effettuati nello scorso fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania. I controlli, che non hanno una finalità vessatoria o repressiva per permettere a coloro che vogliono divertirsi in modo sano e consapevole, di farlo in sicurezza, hanno riguardato i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati dai giovani e le principali arterie stradali della provincia.

A Domodossola un uomo, classe 1968, è stato denunciato a piede libero per spaccio di stupefacenti per essere stato colto in flagrante mentre cedeva 0,6 grammi di cocaina ad una cliente, a sua volta segnalata alla Prefettura.

Sempre nel capoluogo ossolano un 50enne è stato trovato in possesso di 2 coltelli a serramanico di 17 e 19 centimetri di cui non è stato in grado di giustificare il porto. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.