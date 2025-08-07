Galleria di Ceppo Morelli, nuove regole e limite a 50 km/h

Cambiano le regole per chi percorre la galleria di Ceppo Morelli lungo la Strada Statale 549 “di Macugnaga”. A partire dalle ore 20:00 di giovedì 7 agosto 2025, entra infatti in vigore un nuovo provvedimento di Anas – Struttura Territoriale Piemonte – Valle d’Aosta, che introduce una serie di restrizioni volte a garantire maggiore sicurezza all’interno del tunnel, la cui lunghezza supera i 500 metri.
Le nuove disposizioni, contenute nell’ordinanza n. 554/2025/TO, prevedono il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli, l’obbligo di mantenere una distanza minima di 100 metri tra i mezzi in transito e il limite massimo di velocità fissato a 50 chilometri orari. Le misure interesseranno entrambe le corsie, nel tratto compreso tra il km 20+925 e il km 21+753.
Il provvedimento recepisce quanto previsto dal recente Decreto Ministeriale del 20 giugno 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 luglio, che introduce una nuova regola tecnica in materia di prevenzione incendi e sicurezza per le gallerie stradali non appartenenti alla rete transeuropea. In base alla normativa, è richiesta l’adozione temporanea di misure gestionali nei tratti più sensibili, come appunto quello di Ceppo Morelli.