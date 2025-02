È tempo di Carnevale: tutti gli appuntamenti del fine settimana in Ossola

Sono numerosi i comuni ossolani che festeggiano il Carnevale in anticipo, nell’ultimo fine settimana di febbraio.

Tra i più attesi il Carnevale di Villadossola, che ha inizio nella serata di venerdì 21 febbraio con il “matrimonio incivile” tra le storiche maschere Arlori e Zecra. Domenica 23 febbraio, poi, la grande sfilata dei carri per le vie della città; al termine saranno premiati i vincitori e sarà svelata l’identità delle maschere.

Nel fine settimana scalda i motori anche il Carnevale Domese: il 21 febbraio il Togn e la Cia prenderanno parte al matrimonio dei “colleghi” di Villadossola, mentre i festeggiamenti veri e propri iniziano sabato 22 febbraio con la musica dei gruppi svizzeri per le vie della città e la sfilata che porta alla Cappella Mellerio, dove le maschere riceveranno le chiavi della città dal sindaco Lucio Pizzi. Domenica 23 febbraio il comitato domese fa visita ai Carnevali di Calice, di Villadossola, della Cappuccina e di Malesco.

Da venerdì festeggiamenti anche a Malesco. Il 21 febbraio una serata di musica e divertimento con la consegna delle chiavi al Re e alla Regina; sabato 22 febbraio pranzo e pomeriggio in compagnia e, a seguire, una serata danzante. Il 23 febbraio la grande sfilata per le vie del paese.

A Montecrestese venerdì 21 febbraio una serata di teatro comico, mentre sabato 22 un pomeriggio dedicato ai bambin con balli in maschera e spettacolo; la sera, poi, la distribuzione di polenta e salamini e ballo in maschera per tutti. Saranno premiate le maschere più belle e i gruppi più numerosi.

Anche a Varzo fine settimana di festa. Sabato 22 febbraio il “Carneval di Gugnitt” con i bambini mascherati che portano allegria in casa di riposo; a seguire un pomeriggio di giochi per i più piccoli e una serata danzante con premiazione delle maschere più belle. La sfilata è invece prevista per domenica 23 febbraio con la partecipazione di numerosi gruppi e delle maschere Zorz, Isepp, Angiulina e Carulign.

A Cosasca il Carnevale è benefico: organizzato dalla parrocchia di San Giuseppe Artigiano, prevede un giorno di festa in programma domenica 23 febbraio, il cui ricavato sarà devoluto per le attività della parrocchia stessa. La giornata prevede al mattino la vendita di chiacchiere, seguita da un pranzo in compagnia e un pomeriggio di giochi per i bambini.