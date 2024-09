Torrente Anza ingrossato dalle forti piogge, Bonacci: "Situazione sotto controllo" FOTO

Preoccupano le piogge intense che in queste ore si stanno abbattendo sul territorio del Vco. In particolare, l’allerta è massima in Valle Anzasca, che alla fine di giugno è stata colpita da una violenta alluvione che ha causato ingenti danni soprattutto a Macugnaga.

Osservato speciale il torrente Anza, che appare decisamente ingrossato dalle forti piogge, come dimostrano le immagini diffuse da diversi cittadini. Tra questi anche Filippo Besozzi, direttore delle piste di Macugnaga, che tramite i social mostra la situazione attuale del torrente. Il sindaco Alessandro Bonacci ha preallertato la protezione civile: “Siamo in stato di allerta a causa di un movimento dai ghiacciai che porta a valle i detriti”, spiega. Tuttavia, la situazione sembra essere sotto controllo: “Gli interventi che abbiamo portato a termine dopo l’alluvione hanno funzionato: se non avessimo disalveato il torrente, con le forti piogge delle ultime ore sarebbe già esondato di nuovo”, chiarisce il primo cittadino. “Manteniamo alta l’attenzione, anche se nelle prossime ore le precipitazioni dovrebbero diminuire notevolmente”.

Risulta comunque molto importante, spiega Bonacci, “portare a termine gli interventi di mesa in sicurezza con opere definitive, che dovranno far fronte ai cambiamenti climatici a cui andiamo incontro”.