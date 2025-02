A Casa Don Gianni il primo appuntamento con i Death Cafè

Ripartono gli appuntamenti con i Death Cafè promossi dall’associazione Angeli dell’Hospice Vco nell’ambito del progetto Interreg Pallium per parlare di consapevolezza su lutto e fine vita. Il primo incontro è in programma oggi, venerdì 21 febbraio, alle 17.00 a Casa Don Gianni a Domodossola. Come di consueto, l’incontro è condotto dalla psicologa e tanatologa Francesca Oliva.

l prossimo appuntamento a Domodossola è previsto per il 23 maggio. I Death Cafè sono in programma anche allo Scenario Jazz Cafè di Verbania il 24 marzo e il 23 giugno e al centro Mastronauta di Omegna l’11 aprile e il 18 luglio. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail pallium@cooplabitta.it.