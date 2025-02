Carnevale Varzese, domenica la sfilata in maschera

Si festeggia a Varzo questo fine settimana il Carnevale, nel rispetto della tradizione che porterà tanta allegria, divertimento e musica.

Questa sera, venerdì 21 febbraio, il Teatro Alveare ospiterà la replica dello spettacolo “Giulieo e Rometta”, messo in scena dal Gruppo Teatrale Varzese.

Sabato 22 febbraio uscirà l'atteso giornale satirico e umoristico "Asino", che sarà posto in vendita negli esercizi commerciali del paese.

Alle 15.30 i bambini mascherati porteranno il Carnevale in casa di riposo per un momento di allegria con gli ospiti. Questo è il tradizionale “Carneval di Gugnitt”. Alle 16.00 poi presso il salone Alveare giochi di Carnevale e a seguire merenda per tutti.

Alle 21.00 presso il teatro Alveare è in programma la serata danzante con l'orchestra "I vicini di Casa", in collaborazione con il Corpo Musicale Varzese. Verranno premiate le maschere più belle.

Domenica 23 febbraio dalle ore 12.00 vi sarà la tradizionale distribuzione di polenta, salamini e spezzatino in piazza Pietro Bono, anche da asporto, con possibilità di consumazione nel saione del locale Alveare. La prenotazione è però obbligatoria entro sabato 22 febbraio al numero 333 548 1843.

Alle 14.30 i gruppi mascherati si ritroveranno in piazza XXII Aprile 1945 (piazza della stazione) e alle 15.00 è prevista la partenza della sfilata di Carnevale che sarà aperta dalle quattro maschere del paese: Zorz, Isepp, Angiulina e Carulign. Parteciperanno alla sfilata la Wilkfolkband di Montecrestese, il gruppo Varzoberfest, gli Urban Swinger, il gruppo Acqua & Fuoco, gli Amici in Piazza di Piedimulera, il gruppo Grease "Cüm un quai kilo in pür", il gruppo C'era una Volta..I Camevale, maschere e gruppi spontanei, la rappresentazione del Carnevale di Vigezzo con "Ul Trapula e la Mariana Bela". Alle 16.30 poi ci sarà "Duri Dorecchio".