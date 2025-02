Corsi di formazione online per Ets: strategie di comunicazione e social media

Il Centro Servizi per il Territorio offre tre appuntamenti formativi online dedicati alle associazioni di volontariato, con l’obiettivo di fornire strategie e strumenti utili per migliorare la loro comunicazione. I corsi si concentrano su vari aspetti della promozione e visibilità delle attività degli Enti del Terzo Settore (Ets), sia a livello istituzionale che sui social media.

Il primo incontro, intitolato "Comunicare il volontariato", si terrà giovedì 20 febbraio dalle 17.30 alle 19.00. Durante questa sessione, Paolo Usellini, giornalista esperto, esplorerà come migliorare la comunicazione istituzionale degli ETS per rafforzare le relazioni, rinnovare i servizi offerti, stabilire nuove collaborazioni e aumentare la visibilità delle attività.

Il secondo appuntamento si svolgerà mercoledì 5 marzo, sempre dalle 17.30 alle 19.00, e tratterà il tema "Sociale è anche social". In questo incontro, Manuela Rossi, dell’ufficio stampa del Cst, fornirà consigli pratici su come gestire in modo efficace una pagina Facebook e un profilo Instagram, sfruttando questi strumenti gratuiti per dare maggiore visibilità alle attività promosse dagli Ets e amplificare l’impatto dei progetti sul territorio.

Infine, mercoledì 19 marzo, dalle 17.30 alle 19.00, si terrà l'incontro "Promo social: creare campagne online a pagamento", sempre con la relatrice Manuela Rossi. In questo corso, i partecipanti impareranno a creare campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram, utilizzando le potenzialità delle piattaforme per costruire e personalizzare strumenti di comunicazione efficaci per gli Ets.

Questi corsi sono gratuiti, ma sono riservati ai volontari degli Ets accreditati presso il Cst Novara-Vco. Il numero di posti è limitato, quindi si consiglia di iscriversi quanto prima. Per partecipare, è necessario registrarsi attraverso la piattaforma del CST, creando un account personale per accedere alla propria area riservata. Ogni evento richiede una registrazione separata, quindi chi desidera partecipare a più di un incontro dovrà completare la procedura di iscrizione per ogni sessione.