La Cappuccina festeggia il Carnevale

Carnevale alla Cappuccina il 23 febbraio. Il programma prevede al mattino alle 11.00 e alle 15.30 la distribuzione di polenta con salamini, spezzatino, gorgonzola e novità di quest'anno verrà preparata anche la polenta taragna. Ci sarà la distribuzione di frittelle, di zeppole calabresi e di biscotti, mentre alle 15.00 saranno presenti le maschere domesi del Togn e della Cia. Gli organizzatori invitano in particolare i bambini a partecipare numerosi in maschera, per loro presterà servizio il trenino Michelino.

Questa sarà l'ultima edizione del carnevale del quartiere con la presenza dei padri cappuccini. Quest'estate i frati infatti lasceranno la città.