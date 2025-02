L'attesa è finita: tutto pronto per il Carnevale domese

Il conto alla rovescia sta per giungere al termine: nel fine settimana prende ufficialmente il via l’edizione 2025 del Carnevale Domese, la numero 154 della storia cittadina e il 55esimo organizzato dal Comitato Pulenta e Sciriuii. Sono numerosi gli eventi che animeranno la città per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dai domesi e non solo.

I festeggiamenti hanno inizio venerdì 21 febbraio con la partecipazione del Togn e la Cia – quest’anno impersonati da Carlo Di Dio e Roberta Labella - al matrimonio di Arlori e Zecra a Villadossola. L’apertura ufficiale del Carnevale Domese è invece prevista per sabato 22 febbraio dalle 12.00 con le esibizioni per le vie della città dei gruppi svizzeri e, alle 16.30, con la sfilata a piedi dei gruppi domesi fino alla Cappella Mellerio, dove il sindaco consegnerà le chiavi della città al Togn e la Cia.

Domenica 23 febbraio il comitato domese fa visita ai Carnevali di Calice, di Villadossola, della Cappuccina e di Malesco. Alle 18.00 in Collegiata la messa in suffragio dei soci defunti.

Da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio le tradizionali visite delle maschere alle scuole dell’infanzia e primarie della città, la festa con gli amici dell’Anffas e la cena al Carnevale di Pallanzeno.

Sabato 1° marzo alle 15.00 l’appuntamento con Nati per leggere in biblioteca, in cui il Togn e la Cia leggeranno ai bambini il libro sulla loro storia. Alle 17.00 la visita all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola e alle 19.00 la partecipazione al Carnevale Vigezzino.

Il momento clou è previsto per domenica 2 marzo. Alle 10.30 la sfilata della Corte di Mattarella da piazza Cavour a piazza Mercato, l’assaggio del salamino da parte della Contessa e l’inizio della distribuzione di polenta e sciriuii. Alle 14.30 la sfilata per le vie della città. Al termine, ritrovo in piazza Repubblica dell’Ossola per il matrimonio del Togn e la Cia.

Lunedì 3 marzo la tradizionale cena in oratorio. Martedì 4 marzo il programma si chiude con un’altra novità: le maschere saranno ospiti del Carnevale del Badulerio per premiare i costumi più belli del concorso mascherato per i bambini.