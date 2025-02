Questa sera il matrimonio tra Arlori e Zecra

Si sposeranno per la quarantecinquesima volta questa sera, venerdì 21 febbraio, l'Arlori e la Zecra, le due maschere del Carnevale di Villadossola. La celebrazione del matrimonio incivile sarà come da tradizione al teatro La Fabbrica, durante la serata di satira organizzata dal Comitato Carnevale che, quest'anno, "andrà in vacanza". Il tema della serata, infatti, sarà proprio quello delle vacanze in stile anni Novanta: tanto divertimento, satira che non fa male alla gente ma che fa sorridere, e la partecipazione della scuola di danza Butterfly di Villadossola. Saranno presenti anche il Togn e la Cia, le due maschere di Domodossola. La serata proseguirà poi all'ex Cinema con il party organizzato da Ossola Events.

Sabato le maschere di Villadossola parteciperanno in municipio a Domodossola alla consegna delle chiavi al Togn e alla Cia da parte del sindaco, mentre la grande festa in piazza sarà domenica 23 febbraio.

Dalle 12.00 in piazza Repubblica dell'Ossola ci sarà la distribuzione di polenta e salamini, alle 14.00 la grande sfilata per le vie della città accompagnata dalla Società Filarmonica e dal Comitato Carnevale. Parteciperanno anche il Comitato Carnevale di Domodossola, il Togn e la Cia, il Comitato Carnevale di Montescheno e il gruppo folk Le Sassaiole di Montescheno. Alle 15.30 in piazza vi sarà il "Paiolo 2025" e la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati. A seguire "Giù le maschere": sarà rivelata l'identità dell'Arlori e la Zecra. Durante il pomeriggio in piazza Repubblica la Pro Loco offrirà a tutti i bambini la cioccolata calda e ai più grandi il vin brulé.