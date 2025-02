Tones on the Stones, torna il progetto RiGenerAzioni dedicato agli studenti

La Fondazione Tones on the Stones torna a proporre, per la prossima primavera, RiGenerAzioni, il progetto educativo rivolto a studenti di ogni età che unisce sensibilizzazione ambientale e creatività, promuovendo i valori dell’economia circolare e di educazione civica. Da quest’anno la proposta si arricchisce con spettacoli di teatro inclusivo grazie alla collaborazione con lo Spazio Sant’Anna di Verbania.

RiGenerAzioni ha riscosso un importante successo negli anni passati: nel 2023 e nel 2024 hanno partecipato 14 scuole, per un totale di circa 1000 ragazzi. Il progetto è finanziato dal ministero della cultura. di seguito il programma completo dell’edizione 2025:

Giovedì 3 aprile: “Queer – Un teatro sociale e inclusivo”. Con la regia di Gabriele Vacis e la compagnia teatrale PoEM, lo spettacolo “Queer” affronta il tema dell’identità e della memoria attraverso un racconto sincero e profondo. Lo spettacolo si interroga sul significato della parola queer, sul suo passato, presente e futuro, attraverso un racconto che diventa atto politico e di memoria. La generazione Z, con il suo sguardo libero e rivoluzionario, è la protagonista di questa riflessione culturale su identità e inclusione.

Da lunedì 5 a venerdì 9 maggio: “Tones Teatro Natura laboratori”. Un’intera settimana dedicata ai laboratori per le scuole primarie e secondarie di primo grado, con attività pensate per stimolare creatività, consapevolezza ambientale e spirito di collaborazione.

Sabato 10 maggio: “Future buzz”: è la prima opera collettiva realizzata dagli studenti delle secondarie di secondo grado attraverso cui i ragazzi potranno esprimersi rispetto alla propria visione di futuro. Quali aspettative, ansie e ambizioni hanno rispetto al lavoro, il clima e i grandi temi dell’attualità: guerre, migrazioni, violenza di genere. Per questa occasione Tones on the Stones ha commissionato una colonna sonora che sarà eseguita dalla Gmo orchestra con brani scritti e arrangiati da Lorenzo Erra e Filippo Ferruggiara.

Lo spazio per l’inserimento di contenuti è ancora aperto e la Fondazione Tones on the Stones invita i dirigenti e i docenti a incoraggiare gli studenti a proporre contenuti.