Tutto pronto per il 1° Slalom dell’Ossola: motori accesi il 14 e 15 giugno

Sarà un weekend all’insegna della passione per i motori quello in arrivo sulle strade ossolane: il 1° Slalom dell’Ossola andrà in scena il 14 e 15 giugno 2025, promettendo spettacolo e adrenalina per piloti e pubblico. A organizzare l’evento è l’Automobile Club Verbano Cusio Ossola, guidato con entusiasmo da Giuseppe Zagami, figura da tempo al centro del movimento motoristico piemontese.

Che il Piemonte orientale fosse un territorio fertile per il motorsport era già noto. Ora, con l’aggiunta dello Slalom dell’Ossola al calendario, l’offerta per appassionati e praticanti si fa ancora più ricca. La gara si svilupperà su un tracciato di quasi 3 chilometri, che verrà affrontato tre volte dopo la classica manche di ricognizione di domenica mattina alle ore 10, a seguire l'inizio della gara.