Quasi terminati i lavori nel centro storico di Piedimulera

Sono quasi giunti al termine i lavori di manutenzione straordinaria nelle vie del centro storico di Piedimulera. Gli interventi, iniziati a metà gennaio, riguardano la sistemazione del porfido e di alcune lastre di pietra, oltre che alcune riparazioni relativi a problemi secondari quali infiltrazioni di acqua.

Nei prossimi giorni, più precisamente mercoledì, saranno rimosse le transenne in piazza Morandini e nella parte iniziale di via Leponzi, dove la circolazione tornerà alla normalità. Dal giorno successivo si procederà con l’ultima parte dei lavori nella strettoia di via Leponzi e in piazza Mercato. I lavori saranno terminati entro la festa di Carnevale.

“Ringraziamo i commercianti e i residenti per la disponibilità e la pazienza in questi giorni di disagio in cui comunque, insieme all'impresa, abbiamo cercato di ridurre al minimo le limitazioni del traffico sia veicolare che pedonale”, le parole del sindaco Alessandro Lana.