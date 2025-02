Sabato sera si è verificato un incidente lungo la Strada Statale 337 della Val Vigezzo, poco prima dell'ultima galleria una Volkswagen Polo e una Mini Cooper si sono scontrate frontalmente.

A seguito dell'impatto, quattro persone sono state soccorse e trasportate al Dea di Domodossola per accertamenti. I Carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La circolazione sulla statale è rimasta interrotta per circa due ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.