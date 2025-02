Il Carnevale Vigezzino alla “conquista” dell’Ossola

Si allargano gli orizzonti. Il Carnevale Vigezzino, ormai prossimo al mezzo secolo di vita, guarda a nuovi traguardi. Uno su tutto: contribuire a fare nascere un Carnevale Ossolano. A spiegarlo è il presidente dell’Associazione Carnevale Vigezzino, Paolo Bergamaschi: “Abbiamo deciso di fare la sfilata il sabato sera, in notturna e poi da quest’anno impostiamo un futuro Carnevale Ossolano con noi che andiamo a sfilare a Domodossola, così i nostri carri, ritenuti da tutti molto belli, vengono sfruttati di più e possono essere apprezzati quindi anche a Domodossola, poi andremo anche a Cannobio”. Insomma, si guarda ad una vetrina più grande per i carri allegorici del Vigezzino, alla cui realizzazione – come si sa – tanti giovani dedicano moltissimi giorni di lavoro e impegno, che rinsaldano la voglia di socializzare e stare insieme.

L’edizione 2025 del Carnevale Vigezzino, la 48esima della sua storia – si terrà quest’anno dal 27 febbraio al 4 marzo presso la struttura del Centro del fondo di Santa Maria Maggiore. Si inizia appunto giovedì mattina con l’uscita del giornale umoristico “Ul Bazzalesk” e alle 20.30 spazio alla tombola in compagnia del Trapula e la Mariana Bela, le maschere rappresentative del Carnevale Vigezzino. Venerdì serata di liscio con Mario Sax, Athos Bassissi e ospite d’eccezione Marco Zeta. Durante la serata esibizione di ballo liscio e da sala della scuola Dance Evolution di Masera.

Sabato 1° marzo il tradizionale Giro della Valle e dalle 20.30 il carosello notturno dei carri. Domenica, la trasferta a Domodossola, per partecipare alla sfilata del Carnevale Ossolano, prevista alle 14.30 e con la partecipazione dei carri e dei gruppi mascherati del Carnevale Vigezzino. Programma completo su www.carnevalevigezzino.it.