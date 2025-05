Concerto finale al Calvario per la festa del Santuario del Santissimo Crocifisso

La Festa Patronale del Santuario del Ss Crocifisso, al S. Monte Calvario di Domodossola, si concluderà domenica 4 maggio con il tradizionale concerto. L’evento si terrà alle ore 21.00 nella Sala Bozzetti, nell’ambito della stagione concertistica 2025 della Cappella Musicale del S. Monte Calvario, rientrante nella rassegna “Pomeriggi in concerto 2025”.

Il concerto vedrà protagonisti i pianisti Eleonora Zullo e Lucio Bonardi, che presenteranno un affascinante programma di musiche francesi tra Ottocento e Novecento per pianoforte a quattro mani. Il duo, formatosi nel 1992, ha conquistato il pubblico internazionale grazie a un repertorio ricco e variegato, che include le opere complete per pianoforte a quattro mani e due pianoforti di compositori come Mozart, Beethoven, Debussy, Ravel, Poulenc e Rachmaninoff.

Nel corso della loro carriera, Bonardi e Zullo si sono affermati in numerosi concorsi nazionali e internazionali, esibendosi sia come solisti che come duo in importanti teatri e sale da concerto in Italia e all’estero. Tra le loro collaborazioni più prestigiose, ricordiamo le performance in Bulgaria, Libano, Svizzera e Germania, nonché la partecipazione alla trasmissione radiofonica "Il pianista" su Radio Classica nel 2007.

Nel 2000, il duo ha registrato un concerto in diretta radiofonica per Rai 3 dall’Auditorium di Milano, e ha inciso due Cd che contengono opere di Brahms, Liszt, Mendelssohn, Stravinskij, Ravel e Milhaud, quest'ultimo conservato presso la National University Of Fine Arts And Music di Tokyo.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, ed è offerto in memoria e con il contributo della famiglia Baldioli. L’attività concertistica della Cappella Musicale del S. Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti – Riserva Naturale Speciale Regionale del S. Monte Calvario, dalla Parrocchia di Calice, con il supporto della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione Crt e della Città di Domodossola.