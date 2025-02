Il Togn e la Cia incontrano i bambini in biblioteca

L’attesa è ormai finita e la città è pronta a colorarsi di giallo per il Carnevale Domese 2025. In attesa della grande sfilata in programma per domenica, sabato 1° marzo torna un evento imperdibile per i più piccoli: la biblioteca Contini di Domodossola ospita il Togn e la Cia per un appuntamento speciale con le letture “Nati per leggere”.

Le tradizionali maschere del Carnevale cittadino – quest’anno impersonate da Carlo Di Dio e Roberta Labella – e i ragazzi del comitato Pulenta e sciriuii si uniscono ai volontari di Nati per leggere per raccontare ai bambini la loro storia, contenuta nel libro “Il Togn e la Cia sposi tra le antiche mura”.

L’età consigliata è dai 2 ai 10 anni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0324 242232.