Ancora rischio truffe: cittadini contattati dal falsi dipendenti di Acf o Consob

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) mette in guardia dal rischio di truffe perpetrate da ignoti che, presentandosi come dipendenti dell’Acf o della Consob, prendono contatto per telefono o per e-mail (utilizzando indebitamente il logo istituzionale) fingendo di essere stati incaricati dall’arbitro di recuperare somme perse dai risparmiatori a seguito di investimenti infruttuosi e richiedendo, inoltre, il pagamento di somme di denaro.

In particolare, è stato rilevato che detti soggetti utilizzano fraudolentemente il sistema di registrazione degli utenti sul portale Acf, facendo pervenire ai soggetti contattati le credenziali di accesso al sito e inducendoli così a ritenere di interloquire effettivamente con il personale addetto all’arbitro. Tali attività non sono riferibili in alcun modo all’Acf o alla Consob.

Al riguardo si ricorda che l’Acf e la Consob non chiedono il pagamento di somme di denaro per la presentazione di ricorsi innanzi all’arbitro. Inoltre, si fa presente che l’Acf non si rivolge mai direttamente ai risparmiatori o investitori che non abbiano già presentato un ricorso innanzi all’arbitro.

Attualmente nella provincia del Vco non si sono ancora registrati casi, ma si raccomanda la massima cautela e si chiede di segnalare tali anomale richieste all’Acf utilizzando l’e-mail info.acf@consob.it o il numero 06.8477850.