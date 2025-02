Premia si prepara a festeggiare il Carnevale

A Premia è tutto pronto per il carnevale. Domenica 2 marzo 2025, la Pro Loco e il Gruppo Alpini invitano tutti a una giornata di festa all’area Pasquer, nell’ex pattinaggio, per un pomeriggio all’insegna della musica, delle maschere e della convivialità.

L’evento prenderà il via alle 14:30 con l’esibizione del Corpo Musicale di San Rocco, che accompagnerà i presenti con il suo repertorio festoso. Subito dopo, spazio alla tradizione con la distribuzione del giornaletto satirico “Al Gestar”, un appuntamento immancabile del Carnevale premiese, pronto a strappare sorrisi con le sue pungenti battute. Per i più piccoli, invece, non mancherà il truccabimbi. Alle 16:00 sarà servita la classica polenta con i salamini.