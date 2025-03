Il futuro della chirurgia: ne ha parlato il professor Pierpaolo Sileri a Domodossola

I soci del Club Kiwanis di Domodossola hanno avuto ospite della mensile convivale, presso l’hotel Corona, Pierpaolo Sileri, professore ordinario di chirurgia Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore Uo Chirurgia Colorettale all’ospedale San Raffaele e già viceministro della salute durante l'emergenza Covid-19. Il professore ha catturato l'attenzione di un pubblico affascinato, presentando le ultime frontiere della microchirurgia e l'applicazione della robotica e dell'intelligenza artificiale in ambito medico.

Il professor Sileri ha approfondito il tema della microchirurgia, illustrando come le tecnologie avanzate stiano rivoluzionando il campo della chirurgia. Con slide e un linguaggio accessibile, ha spiegato come la robotica possa permettere interventi meno invasivi, riducendo al minimo le complicazioni e accelerando i tempi di recupero per i pazienti.

Appassionato della microchirurgia e della fisiopatologia chirurgica, si è formato in questo campo fin dal 1997 con vari approfondimenti formativi in America, dal novembre 2003 per un anno e mezzo, ha lavorato a Oxford Uk e effettuato circa 500 interventi di chirurgia generale, di cui oltre 300 da operatore e i rimanenti da aiuto o tutor.

Durante la sua presentazione, il professor Sileri ha evidenziato l'importanza dell'innovazione tecnologica in medicina, ponendo l'accento sull'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare la precisione delle diagnosi e ottimizzare i percorsi terapeutici. “Immaginate un futuro in cui gli algoritmi possono analizzare i dati clinici in tempo reale, supportando i medici nelle decisioni chirurgiche”, ha affermato. “Questa non è più̀ fantascienza, ma una realtà che si sta rapidamente concretizzando”.

Il professor Sileri ha anche discusso dell'importanza della formazione continua e della collaborazione tra professionisti della sanità e ingegneri, per garantire che le nuove tecnologie vengano integrate in modo efficace nelle pratiche cliniche quotidiane. La sua visione di un sistema sanitario sempre più tecnologico e interconnesso ha suscitato un grande interesse tra i presenti, tra cui il sindaco Lucio Pizzi e il luogotenente della divisione 17 Piemonte del Kiwanis Alain Barberi e la dottoressa Stefania Munegato, urologa direttore di Soc e revisore dei conti dell'ordine dei medici del Vco, molti dei quali hanno partecipato attivamente al dibattito, ponendo domande e condividendo esperienze personali.

Da sottolineare l’impegno del professor Pierpaplo Sileri in questo campo nel governo italiano (dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022) in qualità di senatore della Repubblica nella XVIII legislatura, presidente della 12esima commissione igiene e sanità del Senato, viceministro della salute del Governo Conte, sottosegretario di Stato al ministero della salute del Governo Draghi.

L'evento ha rappresentato non solo un'opportunità per approfondire temi di grande attualità̀, ma anche un momento di riflessione sulla direzione futura della medicina. Grazie all'impegno di figure come il professor Sileri, il panorama sanitario italiano si prepara ad affrontare sfide sempre più̀ complesse, con la speranza di un miglioramento continuo della qualità̀ delle cure offerte ai pazienti. In conclusione, l'intervento del professor Sileri ha illuminato un cammino verso un futuro in cui la tecnologia e la medicina si intrecceranno in modi sempre più̀ innovativi, promettendo risultati straordinari per la salute e il benessere della popolazione.