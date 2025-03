Tanta gente in piazza per la domenica di carnevale FOTO

La pioggia di sabato ha lasciato spazio al sole per una bellissima domenica di carnevale a Domo. Questa mattina i pulentatt hanno iniziato presto ad accendere i fuochi sotto ai paioli per la tradizionale distribuzione di polenta e salamini, iniziata, come da tradizione, dopo l'assaggio da parte della Contessa di Mattarella del primo salamino. In mattinata anche l'uscita dell'immancabile Ul Tavan, il giornale satirico domese.

Il carnevale entra nel vivo alle 14.30, con la sfilata di carri, gruppi e maschere, ben 30 quest'anno. Alle 16 appuntamento in piazza del Municipio per il tradizionale matrimonio tra Togn e Cia.