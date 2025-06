Centro Opere Cappuccina, ''la fine di un sogno'''..... e anche di una radio

Questa sera, alla Cappuccina, ore 21,15, Antonio e Luca Ciurleo presenteranno il loro ultimo libro: “Centro Opere Cappuccina: la fine di un sogno?”.

E’ l’ultimo tassello di una storia che è ormai segnata, con l’addio dei frati da Domodossola e col futuro incerto per molte strutture ''nate'' con e grazie a Padre Michelangelo ed ai frati.

Il volume ripercorre proprio le vicende degli ultimi mesi: dall’annuncio della partenza dei frati alla mobilitazione della comunità per evitarla, fino alle incognite sul futuro delle strutture presenti sul territorio di Domodossola e non solo, che attualmente sono gestite dai cappuccini e che prossimamente si troveranno in gran parte senza una guida.

Oggi, però, chiude anche Radio San Francesco di Domodossola, l’emittente creata dai frati, che aveva la sua redazione sotto la chiesa.

Esse Effe, come era poi stata chiamata, è una delle tante realtà che cesseranno con l’addio dei frati. Un abbandono della città che ha mandato in crisi una comunità ma anche un complesso di iniziative che avevano fatto della Cappuccina un punto di riferimento, di aiuto e di solidarietà.

Radio Esse Effe era nata 44 anni fa, inserita nel contesto della Cappuccina ma ascoltata in tutta l’Ossola. Le sue frequenze andranno ad una emittente dei frati lombardi.

Una voce in meno nell’informazione ossolana, già penalizzata dalla chiusura a Domodossola – negli ultimi 20 anni – di altre redazioni.