Carnevale Domese, oggi è il giorno della grande sfilata

Dopo tanta attesa il momento clou del Carnevale Domese 2025 è finalmente arrivato. Oggi, domenica 2 marzo, è infatti il giorno della grande sfilata per le vie della città, che accoglie carri e gruppi non solo di Domodossola ma di tutto il territorio.

Il programma della giornata si apre alle 10.30 con la prima sfilata della Corte di Mattarella, con partenza da piazza Cavour e arrivo in piazza Mercato. Qui, alle 11.00, l’assaggio del salamino da parte della Contessa, che dà il via alla distribuzione della tradizionale “pulenta e sciriuii”.

A partire dalle 14.30 il momento più atteso: parte da piazza Matteotti la grande sfilata dei carri allegorici e dei gruppi, che quest’anno sono più di trenta. Partecipano, infatti, la Corte di Mattarella, il Comitato Pulenta e Sciriuii, i gruppi folk, il Civico Corpo Musicale di Domodossola, il gruppo Avis domese, a cui si aggiungono il Comitato Carnevale di Villadossola, la Pro Loco di Monvalle, gli Amis della Cannobina, i carri dell’oratorio di Domodossola, i Comitati Carnevale di Calice, Malesco, Finero e Druogno, il Carnevale Vigezzino e la Suca Band di Oleggio.

Cambio di location, per quest’anno, per il termine della sfilata: a causa dei lavori in corso al teatro Galletti, infatti, i carri termineranno il loro giro della città in piazza Repubblica dell’Ossola e non in piazza Mercato. Di fronte al municipio è dunque previsto un pomeriggio di festa, che terminerà con il matrimonio tra il Togn e la Cia.